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☆値下げ決断　Tony Smith改　新機能追加のストラトキャスタータイプ
商品番号 Y71986282521
商品名

☆値下げ決断　Tony Smith改　新機能追加のストラトキャスタータイプ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3個のピックアップを色々と組み合わせることで、多彩な音色を出すことができます。写真No.10の操作説明書を参照願います。他の人が持っていないギターをお望みの方、是非。通常のストラトでは出せない、ピックアップの組合せよる2つのトーンパターンを追加。下記詳細参照。改造点1:通常5POSITION切替スイッチを　　　　ポジション④時、写真No.3に見える丸い　　　　赤色ボタンを押すと、ネックピックアップを　　　　センターピックアップとブリッジピックアッ　　　　プと同時に鳴らすことが出来ます。　　　＊3つのピックアップ同時出力(フルトーン)改造点2:通常、5POSITION切替スイッチを写真No.　　　　3に見える丸い赤色ボタンを押すと、　　　　フロントピックアップとリアピックアップと　　　　同時に鳴らすことが出来ます。　　　＊ネックとブリッジ同時出力(ハーフトーン)○ミニスイッチ:トーンコントロール機能をOFFする　ことができます。\u003c外観、状態\u003e☆塗装色:ピアノブラック☆目立ったキズ無し☆金属部品、フレット、ボディクリーニング済み☆電気系の機能、音出し確認済☆弦高、オクターブ調整済み☆フレットは、すり合わせ調整済み☆ネックは、ほとんどストレート☆トーンアーム付属☆重量:約3.2kg
http://narcologia.ru/goods/secretarial333716.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose243640.html
http://narcologia.ru/goods/diamond133558.html
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