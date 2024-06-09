☆値下げ決断 Tony Smith改 新機能追加のストラトキャスタータイプ ...

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3個のピックアップを色々と組み合わせることで、多彩な音色を出すことができます。写真No.10の操作説明書を参照願います。他の人が持っていないギターをお望みの方、是非。通常のストラトでは出せない、ピックアップの組合せよる2つのトーンパターンを追加。下記詳細参照。改造点1:通常5POSITION切替スイッチを ポジション④時、写真No.3に見える丸い 赤色ボタンを押すと、ネックピックアップを センターピックアップとブリッジピックアッ プと同時に鳴らすことが出来ます。 ＊3つのピックアップ同時出力(フルトーン)改造点2:通常、5POSITION切替スイッチを写真No. 3に見える丸い赤色ボタンを押すと、 フロントピックアップとリアピックアップと 同時に鳴らすことが出来ます。 ＊ネックとブリッジ同時出力(ハーフトーン)○ミニスイッチ:トーンコントロール機能をOFFする ことができます。\u003c外観、状態\u003e☆塗装色:ピアノブラック☆目立ったキズ無し☆金属部品、フレット、ボディクリーニング済み☆電気系の機能、音出し確認済☆弦高、オクターブ調整済み☆フレットは、すり合わせ調整済み☆ネックは、ほとんどストレート☆トーンアーム付属☆重量:約3.2kg