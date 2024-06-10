NINTENDO SWITCH LITE 任天堂スイッチライ　どうぶつの森セット

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズcolor:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo任天堂のSwitchライトです！！どうぶつの森のカセットとセットでの販売です！あまり使用していないので傷も目視では確認出来ませんが初期キズ等気になる方はご遠慮下さい！！購入後初期化致します！充電器も付いてます！中古品である事をご了承の上ご購入して下さい！即購入⭕️！！