#少年隊#ジャニーズ#PLAYZONE#プレゾン#東山紀之#錦織一清#植草克秀少年隊35thAnniversaryPLAYZONEBOX「1986-2008」受注生産限定盤DVD22枚組です。FCサイト内で購入しました(刻印あり)動作確認の後、一度も再生しておりません。暗い所で大切に保管しておりました。忙しく全く観ておりません。箱とIIの角に少しシワがあります(中身は綺麗です)大切にして頂ける方へ是非お譲りしたいと思い、出品する事にしました。(お値段もご相談ください)今回勇退される東山紀之さんの勇姿も、沢山観られます！35周年記念FC記念フォトも、一緒にお付けします。※AnniversaryBESTの方は手元に置いておきたい為、入っておりません。すり替え防止のため返品不可です。◆他のサイトへも出品中です。そちらで落札された場合終了とさせていただきます。



少年隊35thAnniversaryPLAYZONEBOX(1986－2008) - ミュージック



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