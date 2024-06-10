【模写】英一蝶/花見宴会図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-122

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【模写】【参考】英一蝶 江戸中期の画家。大坂生。狩野安信に学び、のち一蝶派の祖となる。俳諧を松尾芭蕉に学んだ。【作品状態】本紙は紙本です。 本紙は時代感あり、全体に多数の汚れシミ、糊シミ、多数の虫ナメ、抜け補修痕などあります。状態は悪いです。表装は最近やり直してあり良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 208cm×幅 69cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。