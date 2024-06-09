新・社会福祉士養成講座 まとめ売り

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商品詳細
「新・社会福祉士養成講座1」社会福祉士養成講座編集委員会定価:￥2200#社会福祉士養成講座編集委員会#本#社会／社会・福祉7.8がありませんマーカー引いてある部分もありますが綺麗な状態です1冊2500円前後になります！お値下げも検討致しますのでお気軽にコメント下さい(ˊᗜˋ)
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