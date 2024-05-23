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ポケモンカード　ポケセン産　レイジングサーフ　シュリンク付1BOX
商品番号 P67562809156
商品名

ポケモンカード　ポケセン産　レイジングサーフ　シュリンク付1BOX
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。ポケモンカード■レイジングサーフ　シュリンク付1BOXポケモンセンター産の未開封BOXです。宅急便コンパクトにてお送り致します。ご検討宜しくお願い致します。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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