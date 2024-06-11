  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻
商品番号 I75190080051
商品名

【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【割引希望の方はフォロー後購入前にコメントを下さい♪(´θ｀)ノ】⭐︎フォロワー様割引1000円〜100円オフ2000円〜200円オフ3000円〜300円オフ⭐︎リピーター様割引フォロワー様割引プラス100円オフ----------------------------【商品について】「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第1巻(人間と社会)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥2000「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第2巻(介護Ⅰ　介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥3000「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第3巻(介護Ⅱ　介護過程)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥1600「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第4巻(こころとからだのしくみ)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥3400目立った汚れや傷もなくオススメな状態です。【返品について】商品のイメージ違いや、サイズ違い等、お客様のご都合による返品交換は受け付けておりません。また、取引完了後の返品は基本的にお受けいたしかねます。返品はメルカリの返品の基準に基づいて対応させていただきます。【注意事項】・古着商品のため、ならではの色抜け、多少のスレや風合いがつくこともあります。ご理解いただいた上でお取引よろしくお願い致します。・素人採寸の為、誤差はご理解の程お願い致します。・光の加減、カメラ性能により若干の色の違いはあるかもしれません。・発送は簡単梱包となります。商品の状態は主観になります。気になるところはお気軽にご質問してください。あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解いただいた上でお取引よろしくお願い致します。#黒沢貞夫#黒沢_貞夫#上原千寿子#上原_千寿子#石橋真二#石橋_真二#本#社会／社会・福祉
http://narcologia.ru/goods/pompous359023.html
http://narcologia.ru/goods/stair411600.html
http://narcologia.ru/goods/capitation388408.html 介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 上原 千寿子(著/文 ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻送料無料】本/介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキス...｜bookfan ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修（450時間研修）テキスト 全5巻 | 特集 | 中央 ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻#7z 介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第4巻 | フリマアプリ ラクマ
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修(450時間研修)テキスト〈第2巻〉介護1 介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等　実務者研修テキスト第1,第2,第3,第4 喀痰吸引、経管栄養テキスト
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻#7z 介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第4巻
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修テキスト(第4巻) こころとからだのしくみ 中古本 ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修テキスト（４５０時間研修） 第５巻 / 新田 國夫 ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修(450時間研修)テキスト〈第3巻〉介護2 介護過程
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第4巻 (こころとからだ ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻第１巻 人間と社会 | 介護福祉士 | 資格試験対策書 | 中央法規出版
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護福祉士実務者研修テキスト　第1巻　第4版　人間と社会
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修テキスト〈４５０時間研修〉 第３巻 第３巻 :
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻介護職員等実務者研修(450時間研修)テキスト 第5巻 医療的ケア | 政府 ...
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru