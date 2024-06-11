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商品詳細
【割引希望の方はフォロー後購入前にコメントを下さい♪(´θ｀)ノ】⭐︎フォロワー様割引1000円〜100円オフ2000円〜200円オフ3000円〜300円オフ⭐︎リピーター様割引フォロワー様割引プラス100円オフ----------------------------【商品について】「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第1巻(人間と社会)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥2000「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第2巻(介護Ⅰ 介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥3000「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第3巻(介護Ⅱ 介護過程)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥1600「介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト第4巻(こころとからだのしくみ)」黒沢貞夫/上原千寿子/石橋真二定価:￥3400目立った汚れや傷もなくオススメな状態です。【返品について】商品のイメージ違いや、サイズ違い等、お客様のご都合による返品交換は受け付けておりません。また、取引完了後の返品は基本的にお受けいたしかねます。返品はメルカリの返品の基準に基づいて対応させていただきます。【注意事項】・古着商品のため、ならではの色抜け、多少のスレや風合いがつくこともあります。ご理解いただいた上でお取引よろしくお願い致します。・素人採寸の為、誤差はご理解の程お願い致します。・光の加減、カメラ性能により若干の色の違いはあるかもしれません。・発送は簡単梱包となります。商品の状態は主観になります。気になるところはお気軽にご質問してください。あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解いただいた上でお取引よろしくお願い致します。#黒沢貞夫#黒沢_貞夫#上原千寿子#上原_千寿子#石橋真二#石橋_真二#本#社会／社会・福祉
http://narcologia.ru/goods/pompous359023.html
http://narcologia.ru/goods/stair411600.html
http://narcologia.ru/goods/capitation388408.html
【まとめ売り】介護職員等実務者研修〈450時間研修〉テキスト 第1巻〜第4巻
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