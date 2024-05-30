【大型配送タイプ】志尊淳さん掲載ページ（A3サイズ配送）#6895

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こちらはYOUPAPERシリーズ（折り目の無いタイプ）の掲載ページです。折り目が無い約A3サイズを専用梱包で大型配送いたします。〈ストレートタイプとは？〉通常ではタブロイドサイズを二つ折り（約A4サイズ）にして配送しているスタンダードな二つ折り配送とは異なり、大型のタブロイド（約A3サイズ）ストレートのまま宅配便で大型配送するタイプです。そのため、大型1ページ写真も折り目を気にせずに折り目無しで入手頂けます。〈大型板ダンボール＆厚紙宅配便配送〉1ページがタブロイド（約A3サイズ）とポスターサイズとかなり大きな紙面で、このまま折らずに（折り曲がり防止の板ダンボール補強し濡れ防止PPフィルム）に加えてA3サイズの厚紙封筒に入れてお送りします。〈トラブル防止のため神経質な方はご遠慮下さい〉※紙を使用した印刷物のため、細かい傷や汚れ滲み色抜け匂いなどなど他様々ありますので、ご理解いただけますようお願いします。※梱包には注意しておりますが、シワや角折れはある物とお考えください。※同時購入の場合には同梱にて発送いたします。#志尊淳#あの花#YOUPAPER