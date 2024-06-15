ライク・ア・ローリング・ストーン　Bob Dylan 初版第一刷　除籍本　切取有

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ライク・ア・ローリング・ストーンＢｏｂＤｙｌａｎａｔｔｈｅｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ#グリール・マーカス／著#菅野ヘッケル／訳除籍本切取有です。ラミネートカバーされています。また裏側のカバー（裏表紙）が、バーコードシールとともに切取られています。書き込みなどはなく、本の状態は比較的きれいだと思います。#初版第一刷切取はカバーのみ。写真を確認ください。注文後2～3日で発送いたします。ご検討よろしくお願いいたします。他にも映画・音楽・書籍など出品しています。以下ハッシュタグでおなじカテゴリの出品一覧をご覧になれます。#小鳥堂の書籍1965年6月15~6日ニューヨーク、コロンビアレコードAスタジオで収録されたロック史上、不朽の名曲「ライク・ア・ローリング・ストーン」。ディランの代表曲はどのような時代に生み出されたのか、その時代背景と知られざるレコーディングの全過程を初めて明らかにした、その日をめぐる迫真の一大記念碑ドキュメント!昨年の「#ボブ・ディラン自伝」(ソフトバンクパブリッシング)に続く、ディランの代表曲である「#ライク・ア・ローリング・ストーン」の製作過程を追った話題作の翻訳です。同時期6月23日に、ボブ・ディランの音楽ドキュメント「#ノー・ディレクション・ホーム」のDVDがパラマウント・ピクチャーズから発売になります。公開分に、50分以上の未発表映像が付加された決定版です。「ライク・ア・ローリングストーン」録音時の模様を、記録されたテープから、会話部分のみ、世界初採録!ディラン・ファンのみならず、ロックの歴史及び60年代カルチャーに関心を持つものにとって必読の書といえるだろう。※13000055