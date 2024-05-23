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ヤマハYAMAHAトロンボーン 赤ベル 美品
商品番号 A74540004965
商品名

ヤマハYAMAHAトロンボーン 赤ベル 美品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

種類···トロンボーン柔らかい音色のトロンボーンになります。子供が大切に使用していました。綺麗な状態かと思います卒業の為出品します。ヤマハのマウスピースもついてます。配送方法は変える可能性があります。
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