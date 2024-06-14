scuf reflex fps pro フルカスタム ps5 コントローラー

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商品詳細
2日前に新品購入して届いたものです。動作確認で30分ほど使いましたがxboxの方を使う事にしたので出品します。動作不良は無し。◆カスタム内容バンバートリガー（疑似マウスクリック）振動機能除去背面グリップ付付属品は完備で、デフォルトで左にショートドーム。右にショートクレーターのスティックをつけています。ロングドームx2ショートドームx1ロングクレーターx1のスティックもおつけします。5万円以上かけたカスタムです。
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