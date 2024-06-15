美品　未開封未使用　超時空要塞マクロス　ファミコン　FC　ナムコ　バンダイ

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未使用、未開封のため動作確認は出来ておりません。ご理解頂ける方のみご購入ください。画像をよくご覧になって納得してからのご購入をお願い致します。プチプチで巻いて、ネコポス専用箱で送付します。 すり替え防止の為、返品はお断りしております。また大変申し訳ありませんが、値下げ交渉はご遠慮下さい。