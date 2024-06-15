任天堂 Nintendo Switch おまけ付き

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商品詳細
NintendoSwitch29年上新電機にて購入。おまけでプロコン、ケース、ジョイコン1つ(右仕様)ジョイコンカバー(スプラトゥーン)使用してましたがここ1年以上使ってなかったので、出品します。画面にシート貼ってあり、シートに傷があります。裏側は少し小傷があります(写真でご確認下さい)全体的に状態はいいと思います。任天堂ゲーム本体NintendoSwitch
http://narcologia.ru/goods/tenet476863.html
http://narcologia.ru/goods/capitation896908.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect321770.html
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