任天堂 Nintendo Switch おまけ付き

NintendoSwitch29年上新電機にて購入。おまけでプロコン、ケース、ジョイコン1つ(右仕様)ジョイコンカバー(スプラトゥーン)使用してましたがここ1年以上使ってなかったので、出品します。画面にシート貼ってあり、シートに傷があります。裏側は少し小傷があります(写真でご確認下さい)全体的に状態はいいと思います。任天堂ゲーム本体NintendoSwitch



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