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任天堂 Nintendo Switch おまけ付き
商品番号 D97000964367
商品名

任天堂 Nintendo Switch おまけ付き
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitch29年上新電機にて購入。おまけでプロコン、ケース、ジョイコン1つ(右仕様)ジョイコンカバー(スプラトゥーン)使用してましたがここ1年以上使ってなかったので、出品します。画面にシート貼ってあり、シートに傷があります。裏側は少し小傷があります(写真でご確認下さい)全体的に状態はいいと思います。任天堂ゲーム本体NintendoSwitch
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