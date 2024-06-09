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大学への数学スペシャル : 東大・東工大　【貴重】初版
商品番号 T90155329505
商品名

大学への数学スペシャル : 東大・東工大　【貴重】初版
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

研文書院「大学への数学　スペシャル　東大・東工大」著者：藤田宏、長岡亮介、長岡恭史貴重な初版本2001年11月30日　初版発行画像の通り、カバーで1箇所やぶれている箇所がありますが、それ以外は書き込みもなく綺麗な状態です。#藤田宏#藤田_宏#本
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