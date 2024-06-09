大学への数学スペシャル : 東大・東工大　【貴重】初版

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商品詳細
研文書院「大学への数学 スペシャル 東大・東工大」著者：藤田宏、長岡亮介、長岡恭史貴重な初版本2001年11月30日 初版発行画像の通り、カバーで1箇所やぶれている箇所がありますが、それ以外は書き込みもなく綺麗な状態です。#藤田宏#藤田_宏#本
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