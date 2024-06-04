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ボタン【SR】グルーシャ【SR】その他カード
商品番号 M50821509290
商品名

ボタン【SR】グルーシャ【SR】その他カード
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボタンとグルーシャのSRの出品です。その他不要カードも一緒に発送します。ローダーに入れて飾っていたものと空箱に保管していたカードなので美品かと思われます。R以上80枚ぐらいあるかと思われます相場に見合わない値下げ交渉はブロックさせて頂きます
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