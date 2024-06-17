イメージファイト＆Ｘ-マルチプライ【新品未開封・PS日本版】

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商品詳細
■商品説明イメージファイト＆Ｘ-マルチプライSLPS-01267発売日1998年3月19日ジャンルシューティングフォーマットPlayStation販売形態ディスクプレイヤー1〜2■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）＊ケースヒビあり■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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