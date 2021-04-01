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Nintendo Switch ネオンレッド ネオンブルー ポケモンスナップ
商品番号 X47535149449
商品名

Nintendo Switch ネオンレッド ネオンブルー ポケモンスナップ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆現品限り、早いもの勝ち☆完品NintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)ネオンレッドネオンブルー任天堂スイッチ本体完品ポケモンスナップセット初期型HAC-001「NintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)ネオンレッド\u0026ネオンブルー」任天堂定価:￥29980＋税【付属品】・完品・ポケモンスナップソフト【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。本体初期化済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体に擦れ等の使用感はありますが、プレイに支障はなく快適に遊べるセットとなってます。その他Joy-Conやドック等の付属品は綺麗です。ポケモンスナップのソフトも一緒にお付けしますのですぐにプレイ可能となっております。写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#ポケットモンスター
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