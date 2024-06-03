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PRIDE 桜庭和志　フィギュア　2体
商品番号 F26174084513
商品名

PRIDE 桜庭和志　フィギュア　2体
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRIDE桜庭和志フィギュア　2体赤髪赤金髪新品未開封です。自宅保管ですが、プチプチにて包まれたままでしたので、目立った劣化は見られません。画像にてご確認ください。自宅保管品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。#PRIDE#総合格闘技#桜庭和志
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