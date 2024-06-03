PRIDE 桜庭和志　フィギュア　2体

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商品詳細
PRIDE桜庭和志フィギュア 2体赤髪赤金髪新品未開封です。自宅保管ですが、プチプチにて包まれたままでしたので、目立った劣化は見られません。画像にてご確認ください。自宅保管品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。#PRIDE#総合格闘技#桜庭和志
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