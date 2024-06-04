

小関与四郎写真集 九十九里浜 1972年発行 海に生きる人々 - アート ...



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写真集 九十九里浜 海に生きる人々(元版)(小関与四郎 写真、文) / 古本 ...



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希少》写真集「九十九里浜 海に生きる人々」小関与四郎 裸で働く ...



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九十九里浜 - 小関与四郎 | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック

※諸事情により問い合わせによる値引き対応はしていません。ご了解ください。※質問はお受けしております。※即ご購入ください。1960年前後20年間の千葉、九十九里浜に生きる人々を地元に住む写真家、小関与四郎が撮影した1972年発行の写真集です。2004年に新装版が発刊されていますが、中身は違います。外箱は傷、やけ、破れ、汚れ、変色などございます。(私が買った時からですが、正直、外箱は残念な感じです)中身は画像の通り、何かを貼っていた跡があります。本は外箱に比べて破れ等なく、案外きれいです。(個人的な感想ですが)本の表紙は黄ばみがあります。縦32cm横22cm 150ページ 箱はかなり古く変色していますが、本は鑑賞に十分耐えます。匂いは古本の匂い、もしくはインクのそれです。カビ臭はないと思います。とても素晴らしい写真集です。