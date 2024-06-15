PSゼノギアス　スクウェアミレニアムコレクション　エレハイム版

プレイステーション用ソフトスクウェアミレニアムコレクション(ゼノギアスエレハイム ヴァン ホーテンver.)セット内容ゼノギアス(ディスク2枚)特典1:エレハイム ヴァン ホーテン フィギュア特典2:チュチュミニフィギュア入手後、長期素人保管していました。未開封、未使用です。トラブル防止やすり替え防止等の理由から、ご購入後のご返品ご返金等はご対応致しかねますので、充分にご理解ご了承のうえお求め下さいますよう宜しくお願い致します。PSPlaystationSQUAREMILLENNIUMCOLLECTIONZENOGEARS



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