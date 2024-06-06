即購入可】デッサン スケッチ 漫画 イラスト 教本 8冊まとめ売り ...

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マンガの基礎デッサン くっつくキャラの表現編

学生時代に使用していた教本達です。構図、キャラ作画、素材、解剖学と就活に必要なポートフォリオまで幅広く学ぶことが出来ます。絵師、イラストレーター、アニメーターを目指している方にピッタリな内容だと思います！全て数度読んだ後、暗所にて保存しておりました。目立った傷汚れは無いですが、経年劣化によるもの、細かいスレ、傷等がありますのであくまで中古品であることをご理解の上ご購入お願い致します。※「ゼロから学ぶプロの技神技作画」の練習帳はありません。※「CLIPSTUDIOPAINTブラシ素材集雲から街並み、質感まで」のCDROMは過去1度使用し、そのまま保管していました。※「アニメ私塾流最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術」のdvdは未再生今週中に売れなければ中古ショップに持っていく予定です。24時間以内に発送を心がけておりますのでお急ぎの方も是非どうぞ！ご検討よろしくお願い致します「CLIPSTUDIOPAINTブラシ素材集雲から街並み、質感まで」角丸つぶら/ゾウノセ定価:￥2200「アニメ私塾流最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術」室井康雄定価:￥2400「採用担当者の心に響くポートフォリオアイデア帳」中路真紀/尾形美幸定価:￥2000「カラー\u0026ライト」ジェームス・ガーニー定価:￥3800「アーティストのための美術解剖学:デッサン・漫画・アニメーション・彫刻など、人体表現、生体観察をするすべての人に」WinslowValerieL/宮永美知代定価:￥3000「イラスト構図完全マスター」友野るい/スタジオ・ハードデラックス定価:￥2000「ゼロから学ぶプロの技神技作画」※付録なしtoshi定価:￥1500「背景作画ゼロから学ぶプロの技神技作画シリーズ」mocha定価:￥2000#本#生活／諸芸・娯楽#芸術／絵画・彫刻