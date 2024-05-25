うらない入門／吉野朝夫著。小学館入門百科シリーズ㉒。【カバーなし、昭和55年】。

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商品詳細
学研入門百科シリーズのうらない入門です。昭和55年2版第3発行です。ページは、184ページです。手の手相、顔占い、星座占い、易の六四卦での占い法と、本格的です。（この説明文を記している時に知りました（汗））。表紙右の女の子は、ジュディ・オングで、左側の男の子は、風間杜夫です。（ウソです）。興味のお有りの方ご購入よろしくお願いします。
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