深川製磁 染付 山水 急須 煎茶碗 湯冷まし 煎茶道具 茶器 ぐい呑 湯呑

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商品詳細
紙箱があります。茶筅はサイズの参考として置いてあります。状態は写真からご確認ください。不明なところであればご連絡ください。茶器をいっぱい持っているので出品します。他多数出品しているのでそちらもご確認ください。０
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