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深川製磁 染付 山水 急須 煎茶碗 湯冷まし 煎茶道具 茶器 ぐい呑 湯呑
商品番号 Q49695332024
商品名

深川製磁 染付 山水 急須 煎茶碗 湯冷まし 煎茶道具 茶器 ぐい呑 湯呑
ブランド名 深川製磁
特別価格 税込 5,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紙箱があります。茶筅はサイズの参考として置いてあります。状態は写真からご確認ください。不明なところであればご連絡ください。茶器をいっぱい持っているので出品します。他多数出品しているのでそちらもご確認ください。０
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