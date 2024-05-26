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学研　ミュルーズ染織美術館　1〜3巻
商品番号 T81976095720
商品名

学研　ミュルーズ染織美術館　1〜3巻
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発行元：株式会社　学習研究所タイトル：ミュルーズ染織美術館第一巻『フランスの染織I』定価　39,000円第二巻『フランスの染織II、ヨーロッパ、アジアの染織』定価　39,000円第三巻『染織デザイン集』定価　39,000円各所にシミや日焼けが見られます。特にカバーケースの背表紙の日焼けはひどいです。中のデザイン画部分などはキレイな状態を保っています。
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