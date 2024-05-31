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※29枚限定！！キン肉マン 木版画 【大阪城決戦】直筆サイン入り
商品番号 Q88389218358
商品名

※29枚限定！！キン肉マン 木版画 【大阪城決戦】直筆サイン入り
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 31,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···木版画形式···額縁入りヤマグチノリカズキン肉マン木版画大阪城決戦ゆでたまご先生直筆サイン入り\u0026ヤマグチノリカズ氏サイン入りシリアルナンバー(5/29)入りの希少アイテム!!王位争奪戦の決勝スーパーフェニックスとの対峙シーン！
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