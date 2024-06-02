＆TEAMフォトカードバインダー、スターターキットのセット

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商品詳細
\u0026teamフォトカードバインダー、スターターキットのセットです。(開封済)フォトカードバインダー→セルカフォトカード(9枚)スターターキット→フォトカードホルダー、ハンドストラップ、ステッカーシート、セルカフォトカード1枚(ハルア)エンベロープは付いていません。即購入⭕️
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