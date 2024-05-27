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ポケモンカード 151 AR コンプリートセット 18枚 まとめ売り
商品番号 X70163376341
商品名

ポケモンカード 151 AR コンプリートセット 18枚 まとめ売り
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,963 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【商品説明】ポケモンカード151ARコンプリートセット18枚まとめ売りフシギダネARフシギソウARヒトカゲARリザードARゼニガメARカメールARキャタピーARピカチュウARニドキングARコダックARニョロゾARゴーリキーARモンジャラARバリヤードARオムナイトARカビゴンARハクリューARミュウツーAR【カードの状態】素人目ではありますが、カードの折れや傷などは見当たりませんでした。検品はしておりますが多少の初期傷等がある場合がございます。商品画像をご確認いただき、ご納得いただいた方のみご購入ください。【発送方法】折れ、濡れ対策をして発送致します。【お願い】トラブル防止のため、プレイ用としてご購入ください。すり替え防止の観点から返品・交換対応は致しかねます。ご了承ください。
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