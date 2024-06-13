プレイステーション5

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商品詳細
PS5プレイステーション5本体CFI-1200Aなかなかゲームをする時間がなく出品です。不具合、動作不良等ありません。素人確認ですが目立つ傷などもなく美品です。箱、付属品揃っています付属の白コントローラーは壊れてしまったので使用回数3回ほどのフリーク付き黒コントローラーを代わりにお付けします。コメントお待ちしております。即購入⭕️※早めに発送いたします。※すり替え防止の為購入後の返品・キャンセル等はお受けできません。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/rouge462310.html
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