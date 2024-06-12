ENHYPEN ペンライト エンジン棒

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ENHYPEN公式ペンライトエンジン棒ENGENEWeverseで昨年購入しました。昨年のドームツアーで1度使用したのみです。元々の箱に、購入時と同じ様にいれております。暗所で保管してたため、比較的美品です。電池は抜いております。神経質な方は購入をお控えください。即購入可⭕️すぐ配送の手配できます。