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マーベルレジェンド ケーブル X-MEN
商品番号 A58621770664
商品名

マーベルレジェンド ケーブル X-MEN
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハズブロマーベルレジェンドX-MENケーブル開封品ですが飾っていただけなのでとても綺麗な状態です。箱とビルドパーツはありません。その他付属品は全てあります。状態は写真でご判断いただき、神経質な方はご遠慮ください。宅急便コンパクトで発送します。状況によって値上げする場合もあります。金額は随時変動いたしますので、予めご了承ください。＊平日は1〜２日で発送可能ですが、土日祝は発送手続きができない場合があります。あらかじめご了承ください。フィギュア種類...アクションフィギュアフィギュア種類...アクションフィギュア
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