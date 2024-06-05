BTS 防弾少年団 JIMIN ジミン ceci トレカ

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商品詳細
BTS防弾少年団ジミンceci20周年記念に発売された雑誌に付いていたトレカです。(2014年発売)出回りの少ないレアなものかと思います☺︎コレクションにいかがでしょうか。目立つような傷はありませんが、年数が経ってますので神経質な方は御遠慮ください。水漏れ対策＋硬質ケースに入れて、らくらくメルカリ便で発送いたします。◎即購入可他にもBTSのグッズ出品しています、是非ご覧ください☺︎防弾少年団ばんたんBTSRMラップモンスターナムジュンJINジンソクジンSUGAシュガユンギJ-HOPEジェイホープホソクJIMINジミンVブイテヒョンJUNGKOOKジョングク公式トレカフォト写真グッズkpop韓国ceci雑誌アクセサリー
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