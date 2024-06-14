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商品詳細
2冊セットです。少しめくっだけで、ほとんど未使用です。最短突破データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック第2版定価:¥2,750徹底攻略データサイエンティスト検定リテラシーレベル対応問題集定価:¥2,640
http://narcologia.ru/goods/hesitantly536384.html
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データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック、問題集
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