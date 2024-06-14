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トランペット用マウスピース Bach 5C 25-24
商品番号 Q97670337581
商品名

トランペット用マウスピース Bach 5C 25-24
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バック5Cを、スロートをNo.25(3.81mm)バックボアをNo.24(“Symphonic”　暗く・大きい音（特別注文で最も人気・Aカップの標準）にカスタムしたマウスピースです。使用感，細かい汚れ，リムに細かい傷があります。
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