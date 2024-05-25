C-C-B　冒険のススメ-Plus　アルバム　プラス盤　CD　CCB

◎全13曲、再生確認しました。◎BonusTrackが３曲ございます♪曲目は、画像にてご確認くださいませ。・帯あり キレイな状態です。・盤面 小キズ、スレあります。・ブックレット キレイな状態です。・ケース よく見ると部分的にスレがありますが、 ツヤがありキレイな状態です。比較的美品だと思いますが、新品をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控えくださいませ。※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆大切にしてくださる方のお手に渡ると嬉しく思います♪中古品である事にご理解いただける方のご購入をお待ちしています。(*^^*)※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆渡辺英樹さん・田口智治さん・米川英之さん・笠浩二さん・関口誠人さん・C-C-B関連のお品は、他にもございます☆ ↓#SAKURA☆CCB



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