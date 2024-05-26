ポケモンカード クレイバースト 1BOX

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商品詳細
クレイバースト 1BOXシュリンクなしになります。※コンビニで購入したため、シュリンクとペリペリが剥がされていますが、製造番号は全て同一、封入率については変わらず、sarかsr1枚は必ず入っています。送料の関係で箱はつきません中身での評価はご遠慮ください。#ブイスターユニバース#ブイユニ#カイ#AR9枚#ピカチュウ
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