特典付　KinKi 2019-2020 ThanKs 2 YOU 初回限定盤

2年振りとなったコンサートツアー最愛の師との別れの後、2人で上がる初のステージ...二人に運命の出会いをもたらしてくれた師への思い。気づけば、いつの間にか3人でコンサートを作っているような感覚だった…セットリストに演出、そして師が一番大事にしていたファンへの感謝。溢れ出す想いを胸に至極のハーモニーを響かせる。2020年1月1日京セラドーム千秋楽公演を完全映像化!!!特典映像に開場時間に行われていた噴水の演出を全て網羅した「FOUNTAINSHOW」を収録。初回盤にはDocumentaryofThanKs2YOUを収録。師との別れにどのように向き合ったのか…密着映像とインタビューで、その全てを明かす。【商品仕様・特典】・三方背ケース入り・48Pブックレット・特典映像:DocumentaryofThanKs2YOU【収録内容(約235分収録)】[DISC1](約82分収録)OVERTURE/愛のかたまり/TheRedLight/lOveintheφ/雪白の月/MC/BonnieButterfly/LOVESICK/SNOW!SNOW!SNOW!/WantYou/Givemeyourlove/MC/HappyHappyGreeting[DISC2](約112分収録)INTER/たよりにしてまっせ/買い物ブギ/KANZAIBOYA/ボーダーライン/MC/光の気配/銀色暗号/恋涙/TopazLove/INTER/Kissからはじまるミステリー/硝子の少年/薔薇と太陽/薄荷キャンディー/HarmonyofDecemberボクの背中には羽根がある/YOU...~ThanKs2YOU~FOUNTAINSHOW[DISC3](約41分収録)DocumentaryofThanKs2YOU数回再生してますが目立つ汚れや傷はありません。製品の細かなほつれ、傷、スレ等はご了承下さい。梱包材等で梱包し、発送します。発送方法は最短にするため変更となる場合があります。予めご了承ください。ConcertTour2019-2020ThanKs2YOU初回限定盤DVDジャニーズ



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU 初回限定盤 (特典なし) [Blu-ray]



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU 【初回盤】(Blu-ray ...



【先着特典付き】KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU【Blu-ray初回盤】(3枚組 三方背ケース入り 48ページブックレット 特典映像 クリアファイル (A4サイズ))



Amazon.co.jp | KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU 通常 ...



KinKi Kids DVD・ブルーレイ『KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ...



Amazon.co.jp: KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU 初回 ...



格安SALEスタート! KinKi Blu-ray 2019-2020 Concert Kids ...



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU(初回盤)【DVD ...



全てのアイテム 【即購入ok!!】KinKi Kids『19-20 YOU』 2 ThanKs ...



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU(通常盤)【DVD ...



KinKi Kids Thanks 2 YOU / Blu-ray 初回盤 birdmiyuki3.wpx.jp



KinKi Kids - KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU [TV-SPOT]



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU/KinKi ...



KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU(通常盤)【Blu-ray ...



Amazon.co.jp | KinKi Kids CONCERT 20.2.21 -Everything happens for ...