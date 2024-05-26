ニンテンドースイッチ ライト本体【新品未開封】

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ご覧いただきありがとうございます。〜NintendoSwitchLITE〜■カラー イエロー■新品未開封■店舗印有り■購入日 2022年11月12日※外箱に小キズあり 画像1枚目をご確認下さい◇任天堂ゲーム機の故障、不具合はメーカーのサポート対応となるため外箱を捨てずに保管し、サポートサイトまでお問合せ下さい。◇すり替え、抜き取り等の行為があった際には通報させて頂きます。◇24時間以内の即時発送可能です。◇イエローのみ在庫数台あります。おまとめ購入の場合は送料差額分のお値引き可能です。必ず購入前にお知らせください。ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#ニンテンドー#NINTENDO#Nintendo#SWITCH#Switch#スイッチ#SwitchLite#SwitchLight#スイッチライト#Yellow#イエロー#黄色