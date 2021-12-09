早い者勝ちPS5 SCUF REFLEX FPS スカフ リフレックス

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SCUFREFLEXFPSスカフリフレックスエフピーエス----------------------------------FPS系プロゲーマーの90%が使用していると言われるPS5用コントローラーの最上位モデルです。【再マッピング可能な背面パドル】予め3つのパドルプロファイルがインストールされています。簡単にアレンジが可能ですので、自分だけのプロファイルを作成してゲームを有利に進めてください。【ハイパフォーマンスグリップ】滑りにくさはコントロールの安定感を生み出します。しっかり手にフィットするように予めハイパフォーマンスグリップが施されています。【インスタントトリガー】マウスクリックの様な感触で操作可能なインスタントトリガーを採用、最速のショットをお約束します。【振動機能を排除】プレイに集中できる様にデフォルトで振動機能は排除しております。沢山カスタムコントローラーを所有しており、良いコントローラーなのに使わないのはもったいないと思い手放すことにしました。どなたか使ってあげて下さい、、、。デュアルセンスインフィニティインパクトDualsenseInfinityImpactBBCBlack背面パドル背面ボタンPlayStation使用感について、写真の通りとなりますのでご確認下さい。差し替え防止の為、NCNRでお願いします。付属品:・scuf有線ケーブル・説明書・スティック 凸ブラックショート1つ 凸ブラックロング1つご注意:多少の値下げは可能です。値下げ交渉は、直接コメントにメッセージしてください。希望価格の登録をされても、メッセージ頂かない限りは対応しかねます。基本的には、専用はしておりませんので、購入者さまが優先です。早い者勝ちとなりますので、ご了承下さい。