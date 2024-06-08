限定お値下げ！　三岸節子 画集 1990 箱付き　求龍堂

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商品詳細
三岸節子 画集 1990定価 48,000円カラー作品127収録。化粧箱入り。 汚れをカバーする化粧紙等もすべてついていますカバー紙は経年劣化みられます。外箱は若干汚れありですが状態は良い方。表紙、裏表紙、中は状態かなり良いです。表紙の1枚手前の薄めの紙ページに染みあり。(5ページ目参照)宜しくお願い致します。
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