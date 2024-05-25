ps5本体 プレイステーション5 (CFI-1100A01)＋ソフト3個

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・PS5本体プレイステーション5(CFI-1100A01)半年間使用していなかった為出品致します。m(__)m・エルデンリング(特典付き)・FF7クライシスコア・ドラゴンクエスト11sまた、ソフト無しの購入希望も受けます。○商品状態：中古（動作良好品）新品を1年前にヤマダ電機で購入しました。使用頻度も高くなかった為、美品です。コントローラーに小さい傷があります。○内容品・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラー・コントローラー充電ケーブル・ベース＆ネジ・クイックガイド・セーフティーガイド・外箱全て揃っていますすり替え防止のため返品は一切お断り致します。またお客様都合による返品も併せて受付出来兼ねます。早い者勝ちです！値下げ交渉可能です。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#PS5ソフト