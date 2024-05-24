刺青師　初代　彫兄刺青集　第二巻

恵文社 定価 10000円平成17年7月10日 第一版発行ほぼ新品に近いです 美品箱 中身スレ無し 臭い無し(写真にて、中身 箱の角確認下さい)充分な 検品はしてますが素人保管のため ご理解下さい。大切に保管していましたが 出品致しますタバコ ペット無し



刺青師初代彫兄刺青集 第2巻「紋身」



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