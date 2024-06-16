北米版生徒会役員共 第1期+第2期 TV版全26話+劇場版 ブルーレイ

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「劇場版 生徒会役員共2」5月30日からABEMA独占先行配信スタート！|毎週月曜日はABEMAで新入荷アニメを楽しもう！シリーズ作品も同日配信開始！ 「劇場版 生徒会役員共2」5月30日からABEMA独占先行配信スタート！|毎週月曜日はABEMAで新入荷アニメを楽しもう！シリーズ作品も同日配信開始！



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●内容：生徒会役員共第1期+第2期TV版全26話+劇場版ブルーレイ北米版[PS3,4再生可]※再生注意：日本国内市場向けのプレーヤーでは通常ご視聴いただけませんPS3、PS4は再生可能です(通常は設定変更は必要ありません。)「セキュリティー設定」→「BD/DVD視聴年齢制限使用地域」→「アメリカ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[再生環境について]●プレーヤーの国コードが日本になっている場合再生できない制限があります設定変更で国コードをアメリカに変更する必要があります。●再生可能例・国内の一般的なBDプレーヤーで国コードの設定変更が可能な機種・国コードが日本に固定されていないマルチリージョンのBDプレーヤー・PC再生ソフト「PowerDVD」で国コードをアメリカに変更・国内のPS3、PS4●再生不可例・国内の一般的なBDプレーヤーで国コードの設定変更が不可な機種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[収録内容]生徒会役員共第1期+第2期TV版全26話生徒会役員共劇場版●状態：新品・未開封●発売元：sentaiFILMWORKS●ディスク枚数：5枚●収録話数：全26話+劇場版●収録時間：710分●音声：日本語・DTS-HDMASTERAUDIO2.0(Japanese)●字幕：英語(ON/OFF不可)●画面サイズ：ワイドスクリーン（16：9）/1080pHighDefinition●リージョンコード：日米共通のリージョンA●特典：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この商品は日米共通のリージョンAです。ライセンス取得済みの正規品です。収録されている音声も日本語がございます。日本で放映したときの声優さんそのままです。即購入可。