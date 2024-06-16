絶版 ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ TASCHEN

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商品詳細
自宅保管になります。外箱は写真の通り少々の汚れがあります。本、本体はあまり開いていないのでとても綺麗な状態です。出版社：タッシェン/TASCHEN刊行年：2016年サイズ：H325×W395mm衝撃吸収材で梱包して配送させていただきます。
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