動作良好】SONY ps2 90000 本体 すぐご利用可能 薄型 プレステ2 ...

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PlayStation 2 (SCPH-70000CB) 【メーカー生産終了】



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ご覧頂きありがとうございます！ 当商品は読込確認を全て行なっております。ps2は読込むことが出来るソフトが多い為、レンズ消耗が激しいです。必ず全てのディスクを読込確認してある商品の購入をおすすめ致します。★メンテナンス済★メンテナンスしていませんと古い機種ですので必ず故障します。メンテナンスすることにより劣化や消耗を遅らせ長持ちする事が可能です！当商品はメンテナンスしてありますので安心して購入が可能です！☆動作確認項目☆・ps1（黒面ディスク）読込OK・ps2（青面ディスク）読込OK・ps2（銀面ディスク）読込OK・DVDディスク読込OK・メモリーカード読込OK・コントローラー差込口読込OK☆商品名☆・PlayStation290000すぐ遊べるセット☆同梱物☆◯ps290000本体◯純正コントローラー◯電源ケーブル○AVケーブル☆行った作業☆★レンズクリーニング済★※クリーニングに変更により大幅な読込時間の短縮が見込めます。また読み込まなくなるなどの現象も改善されます。★開閉ボタンの清掃★※薄型の機種では蓋が締まりにくい現象が多く見受けられます。取外しを行い細かく清掃し、再発防止になります。★各種接続部分への接点復活剤★※接続が出来ないなどの不具合対策済発送についてプチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation#PlayStation2#PS2本体#PS2#70000#薄型