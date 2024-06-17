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商品詳細
「フーリエ解析と関数解析学」新井仁之定価:￥3000背表紙に若干のヤケがあります。本文は非常に綺麗な状態です。最終ページに記名があるため、切り取って発送します。#新井仁之#新井_仁之#本#自然／数学
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