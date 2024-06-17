ニンテンドーDS Lite（ブラック）とゲームソフト8本

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御覧いただきありがとうございます。ニンテンドーDSLite（ブラック）とゲームソフト8本のセットです。バラ売りは考えておりません。【本体周辺】①ニンテンドー3DSLite (NintendoDSLite)→色はブラック表面に使用に伴うスレはありますが、大きなダメージなし画面は上下とも買ってすぐに保護フィルム貼ってあります。またドット欠けなどは確認できません充電、通電確認済。②充電コード③本体ケース（カセット3本収納可能です）【ゲームソフト】全て取説ありますが、折れやスレがあるかも知れません。④SUPERMARIOBROS. (スーパーマリオブラザーズ）⑤マリオパーティーDS⑥MARIOKART DS（マリオカートDS）⑦DRAGONQUESTⅨ(ドラゴンクエスト9） 星空の守り人⑧アンパンマンのあいうえお教室⑨太鼓の達人DS 7つの島の大冒険⑩ハートキャッチプリキュア おしゃれコレクション⑪スティッチDS オハナとリズムで大冒険※土曜日、日曜日、祭日、年末年始、お盆、GWは発送できません。※夕方～夜間もコメントのお返しできませんor遅くなります。ご了承ください。宜しくお願い致します。