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ニンテンドーDS Lite（ブラック）とゲームソフト8本
商品番号 S17198282297
商品名

ニンテンドーDS Lite（ブラック）とゲームソフト8本
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきありがとうございます。ニンテンドーDSLite（ブラック）とゲームソフト8本のセットです。バラ売りは考えておりません。【本体周辺】①ニンテンドー3DSLite　(NintendoDSLite)→色はブラック表面に使用に伴うスレはありますが、大きなダメージなし画面は上下とも買ってすぐに保護フィルム貼ってあります。またドット欠けなどは確認できません充電、通電確認済。②充電コード③本体ケース（カセット3本収納可能です）【ゲームソフト】全て取説ありますが、折れやスレがあるかも知れません。④SUPERMARIOBROS.　(スーパーマリオブラザーズ）⑤マリオパーティーDS⑥MARIOKART　DS（マリオカートDS）⑦DRAGONQUESTⅨ(ドラゴンクエスト9）　星空の守り人⑧アンパンマンのあいうえお教室⑨太鼓の達人DS　7つの島の大冒険⑩ハートキャッチプリキュア　おしゃれコレクション⑪スティッチDS　オハナとリズムで大冒険※土曜日、日曜日、祭日、年末年始、お盆、GWは発送できません。※夕方～夜間もコメントのお返しできませんor遅くなります。ご了承ください。宜しくお願い致します。
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