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NINTENDO 64 メモリー拡張パック付き
商品番号 Y27633101119
商品名

NINTENDO 64 メモリー拡張パック付き
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・25年ほど保管していました。当時は、買ってもらって満足し、少し使用したのみです。・写真のものが全てです。・テレビには繋げていませんが、本体はコンセントに差すと電源が入りました。・傷が数箇所、色褪せ等もあります。写真にてご確認ください。・中古品、長期自宅保管のため、ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。・他サイトでも出品しているため、無くなり次第、削除させていただきます。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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