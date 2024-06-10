【極美品】ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト 本体 タッチペン付き



ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】



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Nintendo 3Ds LL XL 本体 ミントXホワイト タッチペン有り 動作良好 ... Nintendo 3Ds LL XL 本体 ミントXホワイト タッチペン有り 動作良好 ...



ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト カセット付き 定期入れの 40.0 ... ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト カセット付き 定期入れの 40.0 ...

【商品名】ニンテンドー3DSLLミントXホワイト【付属品】・本体・タッチペン(収納できます)【オプション】＋200円でSDカード＋500円で純正充電器お付けできます。購入前にコメントください。【状態】本体、画面共に目立った傷や汚れなく、主観といたしましては【極美品】な商品です。上画面に少しヤケがありますが、プレイして気にならない程度かと思います。感じ方には個人差がありますので、画像をご確認の上、気になる点がございましたら、質問ください。【動作確認】・ソフトの読み込み→ok・タッチ操作→ok・スピーカー→ok・マイク認識→ok・ボタン操作→ok(LR含む)【発送について】お支払いより48時間以内発送。迅速、丁寧な発送を心がけております。#任天堂#Nintendo#DS本体#ニンテンドーDS