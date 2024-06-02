IVEウォニョントレカ8枚＋ハート型カード

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商品詳細
IVEウォニョンのトレカ8枚＋ハート型カードのセットです。開封後すぐにスリーブに入れて(ハート型カードはスリーブに入れておりませんが、発送時は濡れ折れ対策の上、スリーブの代わりになるもので包装し発送します。)暗所で保管していたので目立った傷等はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。バラ売りは送料等の観点から考えておりません。ご了承ください。STARSHIPIVEウォニョンELEVENLOVEDIVEAfterLIKEWAVE
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