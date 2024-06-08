ポケモンカード ピジョット ミラー legend レジェンド L3 美品

◆必ずプロフィールをご一読の上、ご購入ください。◆#のん_ポケモンカード↑2点目から同梱で100円引き致します！◇説明・プレイ用を推奨しています。・昔のカードであり、素人出品なため、画像にて状態をご確認ください。・トラブルとすり替え防止の為、ご購入後のキャンセル、返品はお断りさせていただきます。◇梱包方法・全ての商品、スリーブ・硬化ケース・ビニールケースで梱包いたします。◇発送方法定形/普通郵便となります。商品によっては変更ができますので、コメントにてご相談ください。



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